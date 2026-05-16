Sur la trace des libellules (Programme Cécilia en Loire) Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion
Sur la trace des libellules (Programme Cécilia en Loire) Saint-Mathurin-sur-Loire Loire-Authion mercredi 15 juillet 2026.
Loire-Authion
Sur la trace des libellules (Programme Cécilia en Loire)
Saint-Mathurin-sur-Loire 20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Les libellules sont des insectes fascinant. Qui sait qu’elle passe plus de la moitié de leur vie sous l’eau avant d’en sortir pour se métamorphoser en insecte gracieux ?
Réservation nécessaire (prépaiement obligatoire) .
Saint-Mathurin-sur-Loire 20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
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English :
L’événement Sur la trace des libellules (Programme Cécilia en Loire) Loire-Authion a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Angers
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