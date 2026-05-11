Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 2 Place de la croix de Pierre Le Mans

Le Mans

Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 2

Place de la croix de Pierre Place de la Croix de Pierre Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:45:00

Date(s) :

2026-05-30

Nous reprenons le chemin de l’école et du lycée à la découverte de nouveaux établissements emblématiques du Mans. Nous vous dévoilerons également les lieux qui ont façonné nos instituteurs et institutrices. De beaux souvenirs d’enfance et d’adolescence en perspective…

Départ 15h, Place de la croix de Pierre, Le Mans

Votre guide sera Isabelle Noyer .

Place de la croix de Pierre Place de la Croix de Pierre Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Sur le chemin de nos écoles et lycées, volet 2 Le Mans a été mis à jour le 2026-05-08 par CDT72