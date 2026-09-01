Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin Manoir de Lormarin Perche en Nocé

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Lormarin · Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin

Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Conférence d’Alban Cristin samedi 19 septembre à 10h30 autour de l’exposition Sur le gril .

Exposition visible samedi et dimanche de 14h à 19h. .

Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 7 83 46 66 14

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English : Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin

L’événement Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche