Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin Manoir de Lormarin Perche en Nocé
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Lormarin · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin
Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Conférence d’Alban Cristin samedi 19 septembre à 10h30 autour de l’exposition Sur le gril .
Exposition visible samedi et dimanche de 14h à 19h. .
Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 7 83 46 66 14
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English : Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin
L’événement Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche
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