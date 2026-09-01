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AGENDA · Perche en Nocé

Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin Manoir de Lormarin Perche en Nocé

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Lormarin · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de Lormarin
Adresse
12 Rue de l'Ormarin
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin

Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Conférence d’Alban Cristin samedi 19 septembre à 10h30 autour de l’exposition Sur le gril .

Exposition visible samedi et dimanche de 14h à 19h.   .

Manoir de Lormarin 12 Rue de l’Ormarin Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 7 83 46 66 14 

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English : Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin

L’événement Sur le gril Exposition & Conférence au Manoir de Lormarin Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche

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