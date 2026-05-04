Saint-Benoît-du-Sault

Sur les pas de Pierre, guide passionné, au cœur de Saint-Benoît-du-Sault

Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 10:00:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Partez à la découverte de cette cité médiévale classée parmi les Plus Beaux Villages de France avec Pierre, votre guide ! Enfilez vos baskets et suivez-le le temps d’un matin pour un voyage à travers les ruelles et les siècles, des Gaulois jusqu’à nos jours… et préparez-vous à quelques surprises !

Derrière ses remparts et sa porte fortifiée, Saint-Benoît-du-Sault dévoile un patrimoine d’une richesse insoupçonnée maisons moyenâgeuses et tours de guet, échoppes anciennes, église prieurale chargée d’histoire…

Chaque pierre murmure les récits d’un passé où se mêlent vie monastique, commerce et défense du territoire. Au fil de la visite, laissez-vous guider dans ce dédale pittoresque où le Moyen Âge se révèle à chaque détour de ruelle.

Mais le charme ne tient pas seulement à son architecture. Perché au-dessus de la vallée du Portefeuille, le bourg offre des panoramas remarquables sur une nature préservée, presque hors du temps.

Entre anecdotes savoureuses, histoires locales et regards sur la vie d’autrefois, Pierre votre guide (vous le reconnaitrez facilement à son costume!) partage 5 .

Place du Champ de Foire Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 95 accueil@destination-brenne.fr

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English :

Discover Saint-Benoît-du-Sault in the Middle Ages.

L’événement Sur les pas de Pierre, guide passionné, au cœur de Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2026-05-04 par Destination Brenne