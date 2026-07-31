Sur les pas des Jésuites – une page d’histoire et sportive, Église des Jésuites, Molsheim

Informations pratiques

Sur les pas des Jésuites – une page d’histoire et sportive Samedi 19 septembre, 09h30 Église des Jésuites Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Amis de l’église des Jésuites de Molsheim invitent ses membres et sympathisants à une journée culturelle et sportive.

« Sur les Pas des Jésuites »

Samedi le 19 septembre 2026

Rendez-vous à 9h30 à l’église des Jésuites,

Dany Schitter, guide et membre de la Société d’histoire de Molsheim, nous livrera l’histoire des Jésuites, leur arrivée à Molsheim et leur œuvre pastorale.

A 10h, départ pour une randonnée de 7 km sur un agréable chemin, bordé par 6 « Fussfall » ou « Kniefall ».

Une halte est prévue à la chapelle du Dompeter, première église paroissiale de Molsheim, consacrée par le pape alsacien Léon IX en 1049/1050.

Notre arrivée à l’église de Maria Altbronn est prévue vers 13h00.

Repas tiré du sac.

Le retour se fera par le Horn et son Sacré Cœur pour profiter de la belle vue panoramique,

Puis nous nous arrêterons à la Chapelle Saint Denis de Wolxheim datant du XVeme siècle,

Pour finir, à Avolsheim, nous découvrirons l’ancien baptistère, dit chapelle Saint Ulrich, construit vers l’an 1000.

Sur le chemin du retour, nous longerons la rive gauche de la Bruche en empruntant la piste cyclable.

Retour prévu vers 17h00. 180 m de dénivelé.

Bonnes chaussures tiges hautes conseillées.

Gilet sécurité fluo. Vêtements de circonstance.

Organisateur : Jean Michel Jantzi – 06 28 98 13 32 – jmj67120@gmail.com

Possibilité d’acquérir le livre sur les Jésuites à Molsheim.

Église des Jésuites 1 Rue Notre-dame, 67120 Molsheim, France Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33388381161 https://www.molsheim.fr/decouvrir/monuments.htm [{« link »: « mailto:jmj67120@gmail.com »}] Église paroissiale de Molsheim depuis la Révolution, l’ancienne église des Jésuites fut construite de 1615 à 1617 par l’architecte Christophe Wambser. Œuvre capitale dans l’évolution artistique du XVIIe siècle, cette église est le principal édifice religieux construit dans la vallée du Rhin à cette époque. La décoration en stucs des croisillons, exécutée par Jean Kuhn vers 1630, a fait récemment l’objet d’une restauration minutieuse.

Les Amis de l’église des Jésuites de Molsheim

©photo perso