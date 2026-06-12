Sur les Rails Cie Lombric Spaghetti Les Ricochets en territoire Espace Jean-Jaurès Fontenay-le-Comte mercredi 22 juillet 2026.

Fontenay-le-Comte

Sur les Rails Cie Lombric Spaghetti Les Ricochets en territoire

Espace Jean-Jaurès 32 rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22 20:25:00

Date(s) :

2026-07-22

31ème édition du Festival des Arts de la rue, proposé par la Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

Trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante.

La Cie Lombric Spaghetti réinvente le cirque de rue dans un univers burlesque et poétique, mêlant jonglage, portés acrobatiques et musique live.

Sur le quai d’une petite gare de fret, trois hobos attendent un train qui les conduira vers un ailleurs…

Dans ce temps suspendu, leur vagabondage prend sens une vie de route, de conflit et d’amitié qui souffle un grand air de liberté…

Entre déséquilibre, humour et liberté, un spectacle vibrant, absurde et terriblement humain à vivre en famille !

Genre cirque acrobatique et musical

Durée 55 min

Tout public

En partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte .

Espace Jean-Jaurès 32 rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

31st edition of the Festival des Arts de la rue, proposed by the Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée.

L’événement Sur les Rails Cie Lombric Spaghetti Les Ricochets en territoire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin