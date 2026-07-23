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SUR LES SENTIERS CACHES Canet-en-Roussillon

jeudi 23 juillet 2026 · Canet-en-Roussillon

SUR LES SENTIERS CACHES Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Avenue de Saint-Nazaire
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

SUR LES SENTIERS CACHES

Avenue de Saint-Nazaire Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Quand chaque pas révèle un trésor caché….
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Avenue de Saint-Nazaire Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   info@canet-tourisme.com

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English :

When every step reveals a hidden treasure….

L’événement SUR LES SENTIERS CACHES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-27 par CANET TOURISME

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