SUR LES SENTIERS CACHES Canet-en-Roussillon
jeudi 23 juillet 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
SUR LES SENTIERS CACHES
Avenue de Saint-Nazaire Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Quand chaque pas révèle un trésor caché….
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Avenue de Saint-Nazaire Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie info@canet-tourisme.com
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English :
When every step reveals a hidden treasure….
L’événement SUR LES SENTIERS CACHES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-27 par CANET TOURISME
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