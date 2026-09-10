Sur les traces d’anciens édiles, Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges, Haguenau

Informations pratiques

Sur les traces d’anciens édiles Samedi 19 septembre, 16h00 Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges Bas-Rhin

Durée de la visite guidée : 1h30. Rendez-vous à l’entrée principale du cimetière, à l’angle des routes de Bischwiller et de Marienthal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Sur les traces d’anciens édiles de la cité de Barberousse, de la Révolution française à nos jours, par Christian Roth et Marthe Stiefel de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau.

Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges 1 Route de Marienthal, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est La nécropole nationale est un ancien cimetière de garnison créé en 1896 par l’armée allemande. Ses aménagements successifs depuis 1914 ont permis de regrouper les corps de soldats décédés lors des trois conflits entre la France et l’Allemagne sur le sol alsacien : la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). On y trouve également les sépultures de plusieurs soldats étrangers (russes, roumains, soviétiques, britanniques, etc.), ainsi qu’un carré militaire allemand.

Sur les traces d’anciens édiles de la cité de Barberousse, de la Révolution française à nos jours, par Christian Roth et Marthe Stiefel de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau.

©Ville de Haguenau