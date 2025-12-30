SUR LES TRACES D’ARSENE LUPIN LAURETTE THEATRE – LYON Lyon

SUR LES TRACES D’ARSENE LUPIN Début : 2026-10-11 à 11:00. Tarif : – euros.

Suivons la trace du plus grand des illusionnistes : Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Une aventure qui se déroule dans vos pensées. Succès du festival OFF d’Avignon.Une légende devient un spectacle. À travers des phénomènes magiques et des expériences de mentalisme, Jean-Michel Lupin découvrira où se trouve le plus précieux des trésors. Lecture et manipulation de la pensée, numérologie, étude du comportement et prédictions… Jean-Michel Lupin interroge et taquine votre esprit. Avec mystère, magie et poésie, ce mentaliste poursuit la quête d’Arsène Lupin en s’invitant dans vos pensées et lui rend un hommage passionné et poétique grâce à un florilège de tours ludiques et bien ficelés. Un spectacle très interactif qui plaira aux enfants et aux grands ! Le spectacle familial à succès du Festival OFF d’Avignon.Presse : – LE PARISIEN : Ne soyez pas si sûr de vous connaître?! Jean-Michel Lupin vous étonnera certainement si vous venez assister à son spectacle. En effet, il a une curieuse profession, celle de mentaliste. Il a la capacité d’accéder à vos plus profondes pensées et saura vous le démontrer. – ELLE : Jean-Michel Lupin, mentaliste et passionné de l’univers du gentleman cambrioleur, interroge et taquine nos esprits. Il s’invite dans nos pensées et rend hommage à Arsène Lupin dans ce spectacle qui mélange poésie, magie, numérologie et mystère. Petits et grands vont adorer – MAGICUS : Jean-Michel LUPIN N’A PAS VOLÉ SON TALENT. L’air de rien, le sympathique Jean-Michel Lupin va fouiner dans nos pensées. Un vrai gentleman ! Le public est à la fois troublé et souriant et n’en revient pas de la chute d’effets divinatoires. D.P – France 3 : C’est impressionnant !

LAURETTE THEATRE – LYON 246 RUE PAUL BERT 69003 Lyon 69