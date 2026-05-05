Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik à vélo, Maison des associations de Pont-l’Abbé, Pont-l’Abbé
Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik à vélo, Maison des associations de Pont-l’Abbé, Pont-l’Abbé dimanche 24 mai 2026.
Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik à vélo Dimanche 24 mai, 10h00 Maison des associations de Pont-l’Abbé Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00
Dimanche 24 Mai 2026 de 10h à 17h
Retracez une part de l’histoire du Pays bigouden. Une première halte est prévue vers Treffiagat, puis en gare du Guilvinec. Arrivée à Saint-Guénolé pour la pause déjeuner et retour par le même itinéraire. Avec la participation de Serge Duigou, historien emblématique.
Sans inscription.
19km x 2 (itinéraire sans dénivelé)
Prévoir pique-nique, eau et nécessaire de réparation !
Maison des associations de Pont-l’Abbé rue de la gare pont l’abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0670008186 »}, {« type »: « email », « value »: « h.choffart@ccpbs.fr »}]
Le temps d’une journée, baladez vous dans l’ancien temps sur la liaison Pont-l’Abbé-Penmarc’h qui autrefois était une voie ferrée.
CCPBS
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