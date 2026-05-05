Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik à vélo, Maison des associations de Pont-l’Abbé, Pont-l’Abbé

Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik à vélo Dimanche 24 mai, 10h00 Maison des associations de Pont-l’Abbé Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T10:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Dimanche 24 Mai 2026 de 10h à 17h

Retracez une part de l’histoire du Pays bigouden. Une première halte est prévue vers Treffiagat, puis en gare du Guilvinec. Arrivée à Saint-Guénolé pour la pause déjeuner et retour par le même itinéraire. Avec la participation de Serge Duigou, historien emblématique.

Sans inscription.

19km x 2 (itinéraire sans dénivelé)

Prévoir pique-nique, eau et nécessaire de réparation !

Maison des associations de Pont-l’Abbé rue de la gare pont l’abbé Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0670008186 »}, {« type »: « email », « value »: « h.choffart@ccpbs.fr »}]

Le temps d’une journée, baladez vous dans l’ancien temps sur la liaison Pont-l’Abbé-Penmarc’h qui autrefois était une voie ferrée.

CCPBS