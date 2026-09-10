Sur les traces des anciens couvents de Nancy, Centre historique de Nancy, Nancy

Informations pratiques

Sur les traces des anciens couvents de Nancy Dimanche 20 septembre, 15h00 Centre historique de Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

A l’occasion de la publication d’un ouvrage consacré au site patrimoine remarquable de Nancy, venez découvrir avec les auteurs Marine Tronquart et Yann Vaxelaire quelques édifices méconnus, lors de deux visites guidées suivies d’une séance de dédicace.

Les hôtels particuliers de la ville neuve de Nancy

La forte implication des ducs de Lorraine dans la Réforme catholique s’est traduite par la construction d’un grand nombre d’établissements religieux, en particulier dans la ville neuve de Nancy. Ils sont pour la plupart vendus comme biens nationaux à la Révolution et perdent leur vocation initiale. La visite vous fera découvrir les vestiges de ces vastes emprises conventuelles, parfois oubliées, avant de terminer la visite à la librairie « Le Hall du livre », pour une séance de dédicace de Martine Tronquart.

En partenariat avec le service régional de l’inventaire, la librairie Le Hall du Livre et la Ville de Nancy.

Centre historique de Nancy place Stanislas 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/sur-les-traces-des-anciens-couvents-de-nancy »}]

A l’occasion de la publication d’un ouvrage consacré au site patrimoine remarquable de Nancy, venez découvrir avec les auteurs Marine Tronquart et Yann Vaxelaire quelques édifices méconnus lors de de…

© Région Grand est – Inventaire général