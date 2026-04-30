Sur les traces des bergers en vallée de Campan Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan
Sur les traces des bergers en vallée de Campan Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan mercredi 29 juillet 2026.
Campan
Sur les traces des bergers en vallée de Campan
Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Visite du village traditionnel de Campan suiive d’une balade sur les estives, entre troupeaux en liberté et fleurs d’été, jusqu’à un habitat traditionnel de bergers où nous rencontrerons les passionnés qui l’ont magnifiquement restauré.
Tout public, Accessible à de jeunes enfants habitués à marcher. 200 m de dénivelé. .
Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the traditional village of Campan, followed by a walk through the mountain pastures, between free-ranging herds and summer flowers, to a traditional shepherd’s hut where we’ll meet the enthusiasts who have restored it magnificently.
L’événement Sur les traces des bergers en vallée de Campan Campan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Campan (Hautes-Pyrénées)
- Soirée feu de camp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 15 mai 2026
- Soirée Pétanque à la Baleine Blanche, Gripp Campan 26 mai 2026
- Pyrénées Cycl’n Trip Col d’Aspin Le col d’Aspin Campan 14 juillet 2026
- à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 23 juillet 2026
- à la découverte des secrets d’Artigues SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 30 juillet 2026