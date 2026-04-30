Campan

Sur les traces des bergers en vallée de Campan

Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Visite du village traditionnel de Campan suiive d’une balade sur les estives, entre troupeaux en liberté et fleurs d’été, jusqu’à un habitat traditionnel de bergers où nous rencontrerons les passionnés qui l’ont magnifiquement restauré.

Tout public, Accessible à de jeunes enfants habitués à marcher. 200 m de dénivelé. .

Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

Visit the traditional village of Campan, followed by a walk through the mountain pastures, between free-ranging herds and summer flowers, to a traditional shepherd’s hut where we’ll meet the enthusiasts who have restored it magnificently.

L’événement Sur les traces des bergers en vallée de Campan Campan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65