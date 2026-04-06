Soirée Pétanque à la Baleine Blanche, Gripp Campan

Campan

Soirée Pétanque

à la Baleine Blanche, Gripp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 19:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Avec les beaux jours qui arrivent, il est temps de reprendre les tournois de pétanque ! Ça sera

l’occasion de déguster une bonne pizza au feu de bois.

Repas sur réservation .

à la Baleine Blanche, Gripp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

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English :

With the warmer weather just around the corner, it’s time to get back to playing pétanque! This will be

a good wood-fired pizza.

L’événement Soirée Pétanque Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65