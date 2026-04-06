Soirée Pétanque à la Baleine Blanche, Gripp Campan
Soirée Pétanque à la Baleine Blanche, Gripp Campan mardi 26 mai 2026.
Campan
Soirée Pétanque
à la Baleine Blanche, Gripp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 19:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Avec les beaux jours qui arrivent, il est temps de reprendre les tournois de pétanque ! Ça sera
l’occasion de déguster une bonne pizza au feu de bois.
Repas sur réservation .
à la Baleine Blanche, Gripp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With the warmer weather just around the corner, it’s time to get back to playing pétanque! This will be
a good wood-fired pizza.
L’événement Soirée Pétanque Campan a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Campan (Hautes-Pyrénées)
- Soirée Quizz à la Baleine Blanche! SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 17 avril 2026
- Una Fiara Nova en concert Salle de spectacle Yvonne Arène Cuillé Campan 19 avril 2026
- Scène ouverte de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 22 avril 2026
- Spectacles de cirque SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 24 avril 2026
- Chapitrad SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 25 avril 2026