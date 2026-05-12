Dédicace avec Antoine Brosse Musée Carrefour des Patrimoines Campan
Dédicace avec Antoine Brosse Musée Carrefour des Patrimoines Campan dimanche 7 juin 2026.
Campan
Dédicace avec Antoine Brosse
Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dédicace — Dimanche 7 Juin — Musée de Campan
Antoine Brosse dédicace son livre Cabanes d’en haut & mémoire d’estives . Site de l’auteur antoine-bross.com
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Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 contact@carrefourdespatrimoines.fr
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English :
Dedication ? Sunday June 7th ? Campan Museum
Antoine Brosse signs his book Cabanes d’en haut & mémoire d’estives . Author’s website: antoine-bross.com
L’événement Dédicace avec Antoine Brosse Campan a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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