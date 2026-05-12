Journées fermes en fête Les confitures de Solange SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Campan

Journées fermes en fête Les confitures de Solange

SAINTE MARIE DE CAMPAN 100 Route du Peyras Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

PRODUCTIONS Confitures BIO maison avec les fruits cultivés sur

la ferme.

ANIMATIONS Le dimanche 7 juin de 10h à 18h.

Visite du jardin, atelier du goût et jeux pédagogiques.

Apéritif offert à midi. Repas grillades avec l’association AFDI65,

Vente de crêpes et boissons toute la journée.

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SAINTE MARIE DE CAMPAN 100 Route du Peyras Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83 lesconfituresdesolange@orange.com

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English :

PRODUCTIONS: Home-made organic jams made from fruit grown on the

the farm.

ANIMATIONS: Sunday, June 7, 10 am to 6 pm.

Garden tour, taste workshop and educational games.

Aperitif offered at noon. Grilled meal with the AFDI65 association,

Crepes and drinks on sale all day.

L’événement Journées fermes en fête Les confitures de Solange Campan a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65