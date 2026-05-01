Campan

Rencontre avec les chercheurs du CNRS et de l’Université de Sienne

Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Rencontre — Dimanche 31 Mai — Musée de Campan

Chercheurs du CNRS et de l’Université de Sienne partagent l’aventure humaine de leur mission d’archéogéographie sur les estives. Histoire, paysages et pastoralisme. Éleveurs bienvenus. Avec l’OAPHB.

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Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 contact@carrefourdespatrimoines.fr

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English :

Meeting ? Sunday May 31st ? Campan Museum

Researchers from the CNRS and the University of Siena share the human adventure of their archaeogeography mission on the mountain pastures. History, landscapes and pastoralism. Breeders welcome. With OAPHB.

L’événement Rencontre avec les chercheurs du CNRS et de l’Université de Sienne Campan a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65