Rencontre avec les chercheurs du CNRS et de l’Université de Sienne Musée Carrefour des Patrimoines Campan
Rencontre avec les chercheurs du CNRS et de l’Université de Sienne Musée Carrefour des Patrimoines Campan dimanche 31 mai 2026.
Campan
Rencontre avec les chercheurs du CNRS et de l’Université de Sienne
Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Rencontre — Dimanche 31 Mai — Musée de Campan
Chercheurs du CNRS et de l’Université de Sienne partagent l’aventure humaine de leur mission d’archéogéographie sur les estives. Histoire, paysages et pastoralisme. Éleveurs bienvenus. Avec l’OAPHB.
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Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 contact@carrefourdespatrimoines.fr
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English :
Meeting ? Sunday May 31st ? Campan Museum
Researchers from the CNRS and the University of Siena share the human adventure of their archaeogeography mission on the mountain pastures. History, landscapes and pastoralism. Breeders welcome. With OAPHB.
L’événement Rencontre avec les chercheurs du CNRS et de l’Université de Sienne Campan a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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