Cabanes d’Estives, Courtàous et Enclos Musée Carrefour des Patrimoines Campan
Cabanes d’Estives, Courtàous et Enclos Musée Carrefour des Patrimoines Campan samedi 23 mai 2026.
Campan
Cabanes d’Estives, Courtàous et Enclos
Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-23
Expo photo, projections, rencontre scientifique et dédicace autour du patrimoine pastoral pyrénéen. Une plongée dans la mémoire des estives et du monde des bergers.
Samedi 23 Mai — 15h — Musée de Campan
Vernissage de l’exposition photo Cabanes d’en haut — Antoine Brosse. Dédicace de son nouveau livre Cabanes d’en haut & mémoire d’estives .
Exposition ouverte jusqu’au 7 juin, du dimanche au vendredi, 10h–12h et 15h–19h. .
Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 contact@carrefourdespatrimoines.fr
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English :
Photo exhibition, screenings, scientific meeting and book signing on Pyrenean pastoral heritage. A plunge into the memory of summer pastures and the world of shepherds.
L’événement Cabanes d’Estives, Courtàous et Enclos Campan a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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