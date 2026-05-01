Campan

Cabanes d’Estives, Courtàous et Enclos

Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-23

Expo photo, projections, rencontre scientifique et dédicace autour du patrimoine pastoral pyrénéen. Une plongée dans la mémoire des estives et du monde des bergers.

Samedi 23 Mai — 15h — Musée de Campan

Vernissage de l’exposition photo Cabanes d’en haut — Antoine Brosse. Dédicace de son nouveau livre Cabanes d’en haut & mémoire d’estives .

Exposition ouverte jusqu’au 7 juin, du dimanche au vendredi, 10h–12h et 15h–19h. .

Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 contact@carrefourdespatrimoines.fr

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English :

Photo exhibition, screenings, scientific meeting and book signing on Pyrenean pastoral heritage. A plunge into the memory of summer pastures and the world of shepherds.

L’événement Cabanes d’Estives, Courtàous et Enclos Campan a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65