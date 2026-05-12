Projection Des cabanes et des hommes, hommage à Georges Buisan Musée Carrefour des Patrimoines Campan
Projection Des cabanes et des hommes, hommage à Georges Buisan Musée Carrefour des Patrimoines Campan jeudi 4 juin 2026.
Campan
Projection Des cabanes et des hommes, hommage à Georges Buisan
Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Projection — Jeudi 4 Juin — 17h et 20h30 — Musée de Campan
Des cabanes et des hommes, hommage à Georges Buisan de Jean-Jacques Créquigne et Jean-Michel Letort. Sur réservation uniquement au 05.62.91.72.81. Participation libre.
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Musée Carrefour des Patrimoines CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 contact@carrefourdespatrimoines.fr
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English :
Screening ? Thursday June 4 ? 5pm and 8:30pm ? Campan Museum
Des cabanes et des hommes, hommage à Georges Buisan by Jean-Jacques Créquigne and Jean-Michel Letort. By reservation only, call 05.62.91.72.81. Free admission.
L’événement Projection Des cabanes et des hommes, hommage à Georges Buisan Campan a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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