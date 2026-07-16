Informations pratiques

Un patrimoine unique à découvrir

Les collections paléontologiques du Musée d’Angoulême s’exposent dans la Grande Galerie de l’Évolution du Muséum ! Savez-vous que c’est dans cette région, l’Aquitaine, que l’un des plus grands dinosaures connus au monde y a été découvert ?

Il y a 140 millions d’années, le nord de l’Aquitaine était couvert de marécages, de lagunes et de cours d’eau. Depuis le début des années 2000, les recherches paléontologiques ont mis en évidence en Charente et en Charente-Maritime des écosystèmes fossiles riches en faunes et flores de la fin du Jurassique et du début du Crétacé.

Le Musée d’Angoulême abrite ainsi des collections paléontologiques remarquables issues de ces découvertes : plus de 10 000 ossements identifiés, 70 000 fragments d’os et 80 000 microrestes (ossements dont la taille est inférieure à 10 mm), essentiellement de dinosaures et de crocodiles. Il s’agit du plus bel ensemble paléontologique du Crétacé inférieur existant en Europe.

L’exposition

Où trouve-t-on des dinosaures ? Comment s’opère un site de fouilles paléontologiques ? Et après, avec quels outils les paléontologues préparent-ils les fossiles ? Comment étudient-ils les spécimens récoltés en laboratoire ?

En parcourant l’exposition Sur les traces des dinosaures, plongez dans cet environnement disparu où crocodiles, tortues, poissons, petits mammifères et troupeaux de dinosaures vivaient.

Découvrez un ensemble de sites paléontologiques unique en France, allant de l’île d’Oléron jusqu’à Angeac-Charente. Squelettes, reconstitution du paysage, film, autant d’éléments pour un grand voyage à la limite entre Jurassique et Crétacé !

(Re)découvrez des spécimens des collections du Muséum, en résonance avec les collections du Musée d’Angoulême.

Au fil du parcours, admirez aussi les illustrations de Pierre Mazan. L’auteur de bande dessinée illustre chaque année et depuis son ouverture, les coulisses des fouilles d’Angeac-Charente, devenu le plus grand gisement de dinosaures d’Europe.

Commissariat

Cheffe de projet et scénographe : Béatrice Abonyi

Commissaire scientifique : Ronan Allain

Illustrateur : Mazan

Tous les jours pendant les vacances scolaires (toutes zones) sauf les mardis.

Les mercredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires.

Prêts pour un voyage de 140 millions d’années sur les traces des dinosaures du Crétacé ? Suivez le quotidien des paléontologues sur un chantier de fouilles, et apprenez-en plus sur les formidables découvertes du célèbre site paléontologique d’Angeac-Charente !

Du jeudi 16 juillet 2026 au mardi 04 janvier 2028 :

payant

De 11 à 14 euros.

L’achat d’un billet donne accès à l’exposition et à la Grande Galerie de l’Évolution

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T02:00:00+02:00

fin : 2028-01-05T00:59:59+01:00

Date(s) :

Grande galerie de l’évolution – Jardin des Plantes 2 place Valhubert 75005 Paris

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/expo-traces-dinosaures



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