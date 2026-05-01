Sur les traces du castor Les Chazallets Les Vastres

Les Vastres

Sur les traces du castor

Les Chazallets Cimetière Les Vastres Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Sur les traces du Castor , balade nature proposée par l’association SISMAE.

Sortie ouverte à tous publics. Enfants sous la responsabilité des parents.

Le rendez-vous se fera au parking du cimetière des Chazallets à 14h30.

Inscription nécessaire.

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Les Chazallets Cimetière Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 37 32 32 animation@sismae.org

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English :

In the footsteps of the Beaver , nature walk proposed by the SISMAE association.

Open to all. Children under parents’ responsibility.

Meet at the Chazallets cemetery parking lot at 2.30pm.

Registration required.

L’événement Sur les traces du castor Les Vastres a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal