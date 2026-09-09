AGENDA · Bordeaux
Sur les traces du loup canadien, Hangar 14, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Hangar 14 · Bordeaux
Informations pratiques
Sur les traces du loup canadien Samedi 19 septembre, 11h00 Hangar 14 Gironde
15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/sur-les-traces-du-loup-canadien-1 »}]
Atelier d’écriture – 7/10 ans Et si le « grand méchant loup » n’était pas celui que l’on croit ? loup atelier
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