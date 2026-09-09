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Sur les traces du loup canadien, Hangar 14, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Hangar 14 · Bordeaux

Sur les traces du loup canadien, Hangar 14, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hangar 14
Adresse
14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
15€

Sur les traces du loup canadien Samedi 19 septembre, 11h00 Hangar 14 Gironde

15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/sur-les-traces-du-loup-canadien-1 »}]
Atelier d’écriture – 7/10 ans Et si le « grand méchant loup » n’était pas celui que l’on croit ? loup atelier

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