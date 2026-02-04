Surf de Nuit Anglet Plage du Club Anglet

Anglet

Surf de Nuit Anglet

Plage du Club Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 22:00:00

fin : 2026-08-28 23:45:00

Date(s) :

2026-08-28

Compétition de surf professionnel en nocturne.

Cet événement historique de la Chambre d’Amour, depuis plus de 20 ans, attire des milliers de spectateurs sur le spot des Sables d’Or. .

Plage du Club Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Surf de Nuit Anglet

L’événement Surf de Nuit Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet