Surf de Nuit Anglet Plage du Club Anglet
Surf de Nuit Anglet Plage du Club Anglet samedi 29 août 2026.
Anglet
Surf de Nuit Anglet
Plage du Club Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 22:00:00
fin : 2026-08-28 23:45:00
Date(s) :
2026-08-28
Compétition de surf professionnel en nocturne.
Cet événement historique de la Chambre d’Amour, depuis plus de 20 ans, attire des milliers de spectateurs sur le spot des Sables d’Or. .
Plage du Club Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Surf de Nuit Anglet
L’événement Surf de Nuit Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet
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