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Surf de Nuit Anglet Plage du Club Anglet

Surf de Nuit Anglet Plage du Club Anglet

Surf de Nuit Anglet Plage du Club Anglet samedi 29 août 2026.

Lieu : Plage du Club

Adresse : Esplanade des Gascons

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Anglet

Surf de Nuit Anglet

Plage du Club Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 22:00:00
fin : 2026-08-28 23:45:00

Date(s) :
2026-08-28

Compétition de surf professionnel en nocturne.
Cet événement historique de la Chambre d’Amour, depuis plus de 20 ans, attire des milliers de spectateurs sur le spot des Sables d’Or.   .

Plage du Club Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01  information@anglet-cotebasque.com

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English : Surf de Nuit Anglet

L’événement Surf de Nuit Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Anglet

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