Surgères Brass Festival Scène du parc 24 juillet 2026 Square du Château Surgères
vendredi 24 juillet 2026 · Square du Château · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Surgères Brass Festival Scène du parc 24 juillet 2026
Square du Château Scène du Parc du Château Surgères Charente-Maritime
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
par adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Depuis 2016 le Surgères Brass Festival fait vibrer les cuivres dans le parc du Château de Surgères, et vous en fait voir de toutes les couleurs (musicales) musique du monde, fanfare, jazz, chanson, musique classique… Programmation Massbeat, Deluxe
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Square du Château Scène du Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com
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English :
Since 2016, the Surgères Brass Festival has been bringing the brass section to life in the grounds of the Château de Surgères, offering a wide variety of musical styles: world music, marching bands, jazz, pop, classical music… Lineup: Massbeat, Deluxe
L’événement Surgères Brass Festival Scène du parc 24 juillet 2026 Surgères a été mis à jour le 2026-07-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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