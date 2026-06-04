Suricats C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Suricats

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Concert live de jazz classique et swing à Marseille, idéal pour les amateurs de musique live, jazz vintage et soirées culturelles.

Plongez dans l’âge d’or du jazz avec Les Suricats, un jazz band d’exception à découvrir lors des Mercredis du C2.





Réuni autour du talentueux multi-instrumentiste Jean‑François Bonnel, ce collectif vibrant fait revivre le jazz des années 1920 et 1930, entre swing, blues et improvisation. Leur univers musical, à la fois authentique, chaleureux et résolument vivant, transporte le public dans une ambiance élégante et intemporelle.











Une soirée jazz unique à Marseille



Le groupe propose un répertoire riche et éclectique mêlant standards incontournables du jazz, pépites méconnues et injustement oubliées, chansons légères et blues profonds, morceaux instrumentaux et interprétations vocales.



Chaque performance laisse une large place à l’improvisation, signature du jazz traditionnel, pour une expérience à chaque fois différente et captivante.



Un collectif de musiciens talentueux









Les Suricats réunissent des artistes passionnés et reconnus:







Jean‑François Bonnel: saxophone, clarinette, guitare

Coline Fourment chant, trompette

Maxime Merlin saxophone, chant, guitare

Maryline Ferrero piano

Marcel Teton banjo, violon

Elise Sut tuba

José Doutre batterie .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Live classical jazz and swing concerts in Marseille, ideal for fans of live music, vintage jazz and cultural evenings.

L’événement Suricats Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille