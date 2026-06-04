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Suricats C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Suricats C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement mercredi 17 juin 2026.

Lieu : C2 Hôtel

Adresse : 48 Rue Roux de Brignoles

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 25 28

Marseille 6e Arrondissement

Suricats

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Concert live de jazz classique et swing à Marseille, idéal pour les amateurs de musique live, jazz vintage et soirées culturelles.
Plongez dans l’âge d’or du jazz avec Les Suricats, un jazz band d’exception à découvrir lors des Mercredis du C2.


Réuni autour du talentueux multi-instrumentiste Jean‑François Bonnel, ce collectif vibrant fait revivre le jazz des années 1920 et 1930, entre swing, blues et improvisation. Leur univers musical, à la fois authentique, chaleureux et résolument vivant, transporte le public dans une ambiance élégante et intemporelle.





Une soirée jazz unique à Marseille

Le groupe propose un répertoire riche et éclectique mêlant standards incontournables du jazz, pépites méconnues et injustement oubliées, chansons légères et blues profonds, morceaux instrumentaux et interprétations vocales.

Chaque performance laisse une large place à l’improvisation, signature du jazz traditionnel, pour une expérience à chaque fois différente et captivante.

Un collectif de musiciens talentueux




Les Suricats réunissent des artistes passionnés et reconnus:



Jean‑François Bonnel: saxophone, clarinette, guitare
Coline Fourment chant, trompette
Maxime Merlin saxophone, chant, guitare
Maryline Ferrero piano
Marcel Teton banjo, violon
Elise Sut tuba
José Doutre batterie   .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Live classical jazz and swing concerts in Marseille, ideal for fans of live music, vintage jazz and cultural evenings.

L’événement Suricats Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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