Informations pratiques

Sète

SUSPENDED CHORUS | SILVIA GRIBAUDI ZEBRA

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-20

fin : 2027-05-20

Date(s) :

2027-05-20

Après Graces, spectacle réjouissant présenté en 2025, Silvia Gribaudi, nouvelle artiste associée au TMS est de retour avec un solo. Avec humour et générosité, elle transforme la salle entière en partenaire de jeu dans un dialogue constant dans lequel l’espiègle performeuse italienne remet en question les conventions sociales et les stéréotypes.

Ce spectacle fait partie du temps fort Alors, on danse ! proposé par le Théâtre Molière.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement SUSPENDED CHORUS | SILVIA GRIBAUDI ZEBRA Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau