« SUSPEND’S » – Spectacle de danse verticale sur façade [Archives Toulouse], Archives départementales de la Haute-Garonne, Toulouse

Informations pratiques

« SUSPEND’S » – Spectacle de danse verticale sur façade [Archives Toulouse] Dimanche 20 septembre, 16h30 Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne

Gratuit, en accès libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Courir, voler, sauter, danser, se suspend’…re à la verticale. Une danse voltige renversante de perceptions. Levez les yeux et découvrez ces extraordinaires théâtres verticaux tout en apesanteur… par le jeu de ces oiseaux singuliers qui, dans une chorégraphie légère et rythmée, se jouent de la gravité sur une musique propice au rêve et à l’évasion.

« Suspend’s » vous embarque dans une poésie verticale où la gravité n’a plus acte, où les perspectives se transforment et où l’émotion se dépose. Ainsi sans trucage, une magie s’opère car marcher, courir et sauter sur les murs sont possible… ALORS DANSONS-Y !

Saltos, vrilles et autres pirouettes deviennent un langage dansé dans lequel le spectateur s’immerge.

Dimanche 20 septembre 2026 – 16h30.

Dans le jardin des Archives.

En accès libre, dans la limite des places disponibles.

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Tout public

Rdv > Archives départementales, 11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

Accès > Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro ligne B : station François Verdier (20mn à pied).

GRATUIT.

Infos >www.archives.haute-garonne.fr / archives.action.culturelle@cd31.fr / 05.34.32.50.00

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.archives.haute-garonne.fr »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Les danseuses acrobates de la Compagnie « 9.81 » sublimeront la façade de notre bâtiment de leur performance. Rdv le dimanche 20 septembre à 16h30 à l’ocassion des Journées du Patrimoine. archives danse

©Compagnie 9.81