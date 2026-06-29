SUSPEND’S ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse

Toulouse

SUSPEND’S

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les danseuses acrobates de la Compagnie 9.81 sublimeront la façade de notre bâtiment de leur performance.

Courir, voler, sauter, danser, se suspend’…re à la verticale. Une danse voltige renversante de perceptions. Levez les yeux et découvrez ces extraordinaires théâtres verticaux tout en apesanteur… par le jeu de ces oiseaux singuliers qui, dans une chorégraphie légère et rythmée, se jouent de la gravité sur une musique propice au rêve et à l’évasion.

Suspend’s vous embarque dans une poésie verticale où la gravité n’a plus acte, où les perspectives se transforment et où l’émotion se dépose. Ainsi sans trucage, une magie s’opère car marcher, courir et sauter sur les murs sont possible… ALORS DANSONS-Y !

Saltos, vrilles et autres pirouettes deviennent un langage dansé dans lequel le spectateur s’immerge. .

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 00 archives.action.culturelle@cd31.fr

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English :

The acrobatic dancers of the %AB 9.81 %BB Company will bring the facade of our building to life with their performance.

L’événement SUSPEND’S Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE