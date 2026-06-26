Suzane Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 19 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Payant, sur réservation

Millénium

**Suzane** a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées et ses textes engagés. Esthétique futuriste et chorégraphies millimétrées, participez à une véritable expérience immersive et électrisante.

Militante dans l’âme, sa plume ciselée et ses prestations scéniques bouillonnantes servent les grandes causes qu’elle défend au quotidien. Alors, préparez-vous, l’énergie de Suzane est contagieuse et la (re)découvrir en live… un véritable exutoire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-19T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-19T21:30:00.000+01:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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