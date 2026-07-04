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Svolta CaféMusic Mont-de-Marsan
jeudi 29 octobre 2026 · CaféMusic · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Svolta
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29 22:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Svolta, c’est un son, un propos et l’amour de la scène. Ils ne font pas partie d’une mouvance, ne sont pas à la mode mais ne seront jamais démodés. .
CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92
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English :
L’événement Svolta Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan
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