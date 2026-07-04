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Svolta CaféMusic Mont-de-Marsan

jeudi 29 octobre 2026 · CaféMusic · Mont-de-Marsan

Svolta CaféMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
CaféMusic
Adresse
4, cale de la Marine
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Svolta

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29 22:00:00

Date(s) :
2026-10-29

Svolta, c’est un son, un propos et l’amour de la scène. Ils ne font pas partie d’une mouvance, ne sont pas à la mode mais ne seront jamais démodés.   .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92 

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English :

L’événement Svolta Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan

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