Svolta CaféMusic Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Svolta

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29 22:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Svolta, c’est un son, un propos et l’amour de la scène. Ils ne font pas partie d’une mouvance, ne sont pas à la mode mais ne seront jamais démodés. .

CaféMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

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English :

L’événement Svolta Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan