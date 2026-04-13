SWAMI, Little Villette, Paris
SWAMI, Little Villette, Paris mardi 12 mai 2026.
SWAMI 12 – 16 mai Little Villette Paris
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T20:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:15:00+02:00
Fin : 2026-05-16T18:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:15:00+02:00
Rémy Berthier – magicien et fakir – utilise un casque de réalité virtuelle comme refuge. Mais à mesure qu’il s’y plonge, quelque chose se dérègle. Où s’arrête l’illusion? Où commence la magie? Les spectateurs, équipés d’un casque de réalité virtuelle, ne sont pas de simples témoins: ils voient tantôt à travers les yeux du comédien, tantôt comme s’ils étaient sur scène à quelques centimètres de lui, tout en restant physiquement dans la salle. Mais à certains moments, ils retirent leur casque et assistent aux événements “en vrai”. Pourtant, ce qui se passe sous leurs yeux n’est pas toujours ce qui semble le plus réel… L’expérience joue avec les perceptions, brouille les repères et interroge ce que nous considérons comme la vérité.
Little Villette Parc, 211 Gal de la Villette, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 09 54 40 »}, {« type »: « email », « value »: « production@stupefy.fr »}]
Compagnie STUPEFY – Rémy Berthier magie nouvelle réalité virtuelle
Collectif Déroute
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