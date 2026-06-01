Swann Dupont en dédicace La Madeleine-Bouvet
Swann Dupont en dédicace La Madeleine-Bouvet samedi 20 juin 2026.
La Madeleine-Bouvet
Swann Dupont en dédicace
19 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Swann Dupont présente et dédicace son roman Fille de pute à la bibliothèque de 9h30 à 12h.
Pratique au 19 rue du Perche. .
19 Rue du Perche La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr
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English : Swann Dupont en dédicace
L’événement Swann Dupont en dédicace La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CdC Coeur du Perche
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