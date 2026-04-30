Swim 4K Anglet et plage de la Madrague Anglet

Anglet

Swim 4K Anglet

et plage de la Madrague Digue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Plongez dans l’aventure du Swim 4K, une épreuve de natation en eau libre le long des plages d’Anglet.

Que vous soyez un nageur expérimenté ou que vous souhaitiez relever un nouveau défi, le Swim 4K propose trois épreuves le 4,2 km Solo, le 2,1 km Solo et le 4,2 km Relais (2 nageurs).

– 4,2 km Solo et Relais départ 9h depuis la digue des Cavaliers.

– 2,1 km Solo départ 9h depuis la plage de la Madrague.

– Arrivée plage de la Petite Chambre d’Amour.

– Remise des prix devant le bar Le Lagunak (11h).

Le Swim 4K, c’est aussi une ambiance chaleureuse et festive, où la passion de la natation se mêle à la convivialité.

Venez vivre une expérience inoubliable, que vous soyez participant ou spectateur. .

et plage de la Madrague Digue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Swim 4K Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Anglet