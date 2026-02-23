Swim and run Côte de Jade

Départ au pied du Château de Pornic Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Relèverez-vous le défi ? Le swimrun de la côte de Jade une natation le long du château de Pornic, c’est la grande nouveauté de cette nouvelle édition 2026 ! Encouragements assurés par les promeneurs depuis la passerelle.

Au programme

Plongez dans l’aventure avec la 4ème édition du Swimrun de Pornic ! Cette année, l’événement se renouvelle avec des distances plus courtes et accessibles, tout en conservant son cadre prestigieux. Au départ du Château de Pornic, venez défier les éléments en alternant nage et course à pied le long de notre littoral sauvage.

Deux formats de course s’offrent à vous

Distance S (10 km) Idéal pour une première expérience ou une course explosive. À réaliser en solo ou en duo. (7 segments de natation et 7 segments de course).

Distance M (21 km) Un défi d’endurance au cœur de la côte de Jade, exclusivement réservé aux duos. (11 segments de natation et 11 segments de course).

Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou amateur de défis nature, venez vivre une expérience sportive unique entre terre et mer ! .

Départ au pied du Château de Pornic Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire pornictriathlon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Will you rise to the challenge? The côte de Jade swimrun: a swim along the edge of Pornic castle is the new feature of this 2026 edition! Encouragement provided by walkers from the footbridge.

L’événement Swim and run Côte de Jade Pornic a été mis à jour le 2026-02-23 par I_OT Pornic