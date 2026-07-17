SWIM FESTIVAL : BIG SPECIAL + BASS DRUM OF DEATH + MERYL STREEK + THE 113 + GANS + OONAGH HAINES + BASIC PARTNER + FRAGILE, La Sirène, La Rochelle
vendredi 23 octobre 2026 · La Sirène · La Rochelle
Informations pratiques
SWIM FESTIVAL : BIG SPECIAL + BASS DRUM OF DEATH + MERYL STREEK + THE 113 + GANS + OONAGH HAINES + BASIC PARTNER + FRAGILE Vendredi 23 octobre, 19h00 La Sirène Charente-Maritime
1J : 26 / 1J ABO : 22 / 1J ÉTU & – 18 ANS : 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T19:00:00+02:00 – 2026-10-24T01:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T19:00:00+02:00 – 2026-10-24T01:00:00+02:00
La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 https://la-sirene.fr https://www.facebook.com/lasirene17larochelle/;https://www.instagram.com/lasirene17/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.la-sirene.fr/evenement/683 »}] Espace de musiques actuelles de l’agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l’électro. Plus d’infos : https://la-sirene.fr/pratique/
Indie, Post-Punk, Rock
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