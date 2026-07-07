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Swing La Barakason Rezé

vendredi 20 novembre 2026 · La Barakason · Rezé

Swing La Barakason Rezé

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
La Barakason
Adresse
1 allée du Dauphiné, rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
26€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 20:00 – 22:30
Gratuit : non 26€  

Dans ses influences, Swing cite Dijon, Mk Gee ou encore James Blake. Preuve de plus s’il en fallait, que le rappeur bruxellois, membre actif du collectif l’Or du Commun, aime brouiller les frontières en travaillant à la croisée des styles : rap, pop, hiphop et RnB. À l’image d’un Tyler the Creator, Swing pense ses albums comme des histoires et nous emporte dans son univers grâce à une plume adroite et des guitares omniprésentes.

La Barakason Rezé 44400

Swing


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