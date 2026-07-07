Swing, La Barakason, Rezé

Informations pratiques

Swing Vendredi 20 novembre, 20h00 La Barakason Loire-Atlantique

26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:30:00+01:00

Dans ses influences, Swing cite Dijon, Mk Gee ou encore James Blake. Preuve de plus s’il en fallait, que le rappeur bruxellois, membre actif du collectif l’Or du Commun, aime brouiller les frontières en travaillant à la croisée des styles : rap, pop, hiphop et RnB. À l’image d’un Tyler the Creator, Swing pense ses albums comme des histoires et nous emporte dans son univers grâce à une plume adroite et des guitares omniprésentes.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/swing-1ere-partie/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Swing signe sa renaissance avec F5 (sortie en novembre 2025). Un album qui déploie une richesse instrumentale et des sonorités solaires entre R’n’B, soul, rap et jazz.

Julien Vermeiren