Swing Restaurant Le chat qui rêve Tonnerre
samedi 19 septembre 2026 · Restaurant Le chat qui rêve · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Swing
Restaurant Le chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
1926: le Savoy ballroom ouvre ses portes à Harlem. Il met à disposition des danseurs afro- américains un lieu spacieux, beau et libre d’accès. 2 orchestres de jazz s’y relaieront chaque nuit . Le Lindy- Hop passera ainsi de l’ombre à
la lumière . Il évoluera au cours des 25 années suivantes pour finalement laisser sa place au rock and roll.
Danse de couple aux mouvements infinis d’allure africaine , son bounce
lui donne une impression de souplesse. Son exubérance, sa gaieté et sa sensualité en feront , à jamais, la reine du swing.
Le chat qui rêve lui rend hommage en invitant 3 couples de la Lyndy
Company et un trio de jazz.
C’est une occasion originale et Unique en tonnerrois , ne manquez pas ce
rendez vous . .
Restaurant Le chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 46 87
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English : Swing
L’événement Swing Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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