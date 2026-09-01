Swing Restaurant Le chat qui rêve Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Swing

Restaurant Le chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

1926: le Savoy ballroom ouvre ses portes à Harlem. Il met à disposition des danseurs afro- américains un lieu spacieux, beau et libre d’accès. 2 orchestres de jazz s’y relaieront chaque nuit . Le Lindy- Hop passera ainsi de l’ombre à

la lumière . Il évoluera au cours des 25 années suivantes pour finalement laisser sa place au rock and roll.

Danse de couple aux mouvements infinis d’allure africaine , son bounce

lui donne une impression de souplesse. Son exubérance, sa gaieté et sa sensualité en feront , à jamais, la reine du swing.

Le chat qui rêve lui rend hommage en invitant 3 couples de la Lyndy

Company et un trio de jazz.

C’est une occasion originale et Unique en tonnerrois , ne manquez pas ce

rendez vous . .

Restaurant Le chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 46 87

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English : Swing

L’événement Swing Tonnerre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois