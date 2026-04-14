Switch’Hour, Centre Culturel Espace Job, Toulouse
Switch’Hour, Centre Culturel Espace Job, Toulouse mercredi 3 juin 2026.
Switch’Hour Mercredi 3 juin, 16h00 Centre Culturel Espace Job Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T16:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Mercredi 3 juin – 16h-18h
Découvrez un jeu Switch sur le bibliobus.
Durée : 2h
Sur inscription au 05 62 27 63 71 ou à bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr
Bibliobus JOB (105 route de Blagnac)
Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 72 https://job.toulouse.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 63 71 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr »}] Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l’ancienne fabrique de papier à cigarettes et de «papier couché» fermée en 2001, a réouvert ses portes pour une deuxième vie en octobre 2011.Construit dans les années 30 par l’architecte Pierre Thuriès, le vaisseau amiral Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il constitue un véritable emblème de l’histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job s’est mobilisé durant de nombreuses années pour le transformer. Racheté par la ville puis réhabilité, l’Espace Job est un équipement municipal qui accueille la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music’Halle. La salle de spectacles présente une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021 Bus : ligne 70 et Linéo 1 – arrêt Soleil d’orVélôtoulouse : station n°240
Découvrez un jeu Switch sur le bibliobus.
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