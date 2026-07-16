SYD MATTERS Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs
vendredi 26 mars 2027 · Espace culturel LE ROUDOUR · Saint-Martin-des-Champs
Informations pratiques
Saint-Martin-des-Champs
SYD MATTERS
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26 22:00:00
Date(s) :
2027-03-26
Il y a des premières fois que l’on n’oublie pas. La première fois que l’on a entendu la voix captivante de Syd Matters est de celles-ci. Fondé au début des années 2000 par Jonathan Morali, Syd Matters s’est imposé dans le paysage de la pop folk française grâce à des albums comme Someday We Will Foresee Obstacles et des titres devenus cultes tels que Black & White Eyes , To All Of You ou encore I Might Float . Après une longue absence discographique, Jonathan Morali et ses musiciens reviennent pour défendre un cinquième album très attendu intitulé A Gospel of Some Sort . Sur scène, Syd Matters promet un équilibre entre nouvelles chansons et titres emblématiques que le public connaît par cœur. Intensité et intimité caractérisent leurs performances live, fidèles à un univers folk-pop, à la fois épique et mélancolique, immédiatement reconnaissable. Un concert à ne pas manquer pour les amateurs de folk et de pop indépendante… .
Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90
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English :
L’événement SYD MATTERS Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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