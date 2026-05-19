Symbiose en concert The People Caen Caen

Caen

Symbiose en concert

The People Caen 15 Av. Victor Hugo Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Concert duo pop/acoustique par Symbiose.

Concert duo pop/acoustique par Symbiose. .

The People Caen 15 Av. Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com

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English : Symbiose en concert

Pop/acoustic duo concert by Symbiose.

L’événement Symbiose en concert Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer