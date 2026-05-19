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Symbiose en concert The People Caen Caen

Symbiose en concert The People Caen Caen mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : The People Caen

Adresse : 15 Av. Victor Hugo

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Caen

Symbiose en concert

The People Caen 15 Av. Victor Hugo Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Concert duo pop/acoustique par Symbiose.
Concert duo pop/acoustique par Symbiose.   .

The People Caen 15 Av. Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40  caen@thepeoplehostel.com

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English : Symbiose en concert

Pop/acoustic duo concert by Symbiose.

L’événement Symbiose en concert Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Caen la Mer

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