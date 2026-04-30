Symposium de Sculpture Monumentale de Montjean-sur-Loire Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Symposium de Sculpture Monumentale de Montjean-sur-Loire

Quai des Mariniers MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-06-26

Le Symposium des scultures monumentales, un évènement incontournable le long de La Loire à Vélo entre Angers et Nantes..

Chaque année, durant l’été, le village de Montjean-sur-Loire, entre Angers et Nantes, prend un air d’atelier d’artistes avec le Symposium de Sculptures Monumentales. Des sculpteurs façonnant l’acier, le bois ou encore la pierre donnent vie à de magnifiques matériaux pour en faire des œuvres d’art.

Les temps forts

– Vendredi 26 juin 18h ouverture du symposium, présentation des artistes et de leur projet

– Dimanche 12 juillet 17h clôture du symposium, présentation des œuvres par les artistes

Pendant 2 semaines, le quai des Mariniers se métamorphose en un véritable atelier à ciel ouvert, où la création est à l’honneur. Sous les yeux des visiteurs, les artistes façonnent en direct leurs sculptures monumentales, offrant un spectacle vivant et des moments privilégiés d’échanges autour de leur passion.

Rendez-vous incontournable de l’été, l’évènement a permis au village ligérien de se construire une identité autour de l’art. Plus d’une centaine de sculptures des précédentes éditions, parsèment les ruelles et points de vues sur la Loire. Vous pouvez les découvrir le long du parcours intramuros de Montjean (plan à l’office de tourisme) ou de La Loire à Vélo des Sculptures entre Montjean-sur-Loire et le Marillais. .

Quai des Mariniers MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 00 46 14 benedicte.chotard@mauges-sur-loire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Symposium des scultures monumentales, a not-to-be-missed event along the Loire à Vélo between Angers and Nantes.

L’événement Symposium de Sculpture Monumentale de Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges