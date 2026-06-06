« Synesthésie olfactive », la galerie éphémère de BDK Parfums qui célèbre 10 ans de création Galerie Le Molière Paris

À l’occasion de son 10ᵉ anniversaire et du lancement de la nouvelle Collection Studio, BDK Parfums ouvre les portes d’une galerie éphémère immersive au coeur de Paris, ouverte à tous. Pensée comme une véritable expérience à vivre, cette parenthèse unique invite fidèles et curieux à plonger au sein de l’univers créatif de la Maison, dans une atmosphère chaleureuse, conviviale et résolument contemporaine.

BDK Parfums imagine un lieu de vie où parfum, art et rencontres se mêlent. Dès l’entrée, un espace hybride entre pop-up store et coffee shop donne le ton. Vivant, sensoriel, accessible, on y découvre les créations de la Maison autrement, à travers des expériences de personnalisation – gravure, estampage artisanal et emballage furoshiki, art japonais du pliage de tissu – transformant ainsi chaque flacon en objet unique. L’expérience se prolonge au sein d’un coffee shop éphémère, fruit d’une collaboration exclusive avec Simple Coffee Paris, coffee shop parisien incontournable, partageant les valeurs de la Maison BDK Parfums. Boissons et pâtisseries y sont imaginées autour des trois fragrances de la nouvelle Collection Studio, créant un dialogue subtil entre goût et parfum.

Au premier étage, la galerie immersive dévoile un parcours en plusieurs espaces, entre rétrospective et exploration sensorielle. De la découverte de la nouvelle Collection Studio à la mise en lumière des créations iconiques, le visiteur est invité à voyager à travers dix ans de création, entre émotions, matières et récits. Trois pièces expérientielles, véritables immersions dans l’univers des trois nouvelles fragrances de la Collection Studio, clôturent ce parcours sensoriel.

Tout au long de la semaine, des masterclasses viennent enrichir l’expérience autour de rencontres avec parfumeurs, experts et créatifs, explorant ensemble les liens entre mode, textiles et parfum. Des moments privilégiés, pensés comme des instants d’échange et d’inspiration. Le dimanche 14 juin, de 11h30 à 14h30, un brunch immersif en collaboration avec Tableaux Paris clôture une semaine riche en découvertes. Une ultime expérience sensorielle où création culinaire et parfum dialoguent dans un esprit de partage et de convivialité. Avec cette galerie éphémère, BDK Parfums célèbre une décennie de création en offrant bien plus qu’un événement : une immersion totale dans son univers, à découvrir, ressentir et partager.

Du 6 au 14 Juin 2026, BDK PARFUMS célèbre 10 ans de création en plein cœur de Paris.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 20h00

jeudi

de 10h30 à 18h00

mardi, mercredi

de 10h30 à 19h00

lundi

de 10h30 à 17h30

gratuit

Réservation obligatoire pour les masterclasses et le brunch

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T10:30:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00;2026-06-08T10:30:00+02:00_2026-06-08T17:30:00+02:00;2026-06-09T10:30:00+02:00_2026-06-09T19:00:00+02:00;2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T10:30:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T10:30:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T20:00:00+02:00;2026-06-14T10:30:00+02:00_2026-06-14T20:00:00+02:00

Galerie Le Molière 40 rue de Richelieu 75001 Paris

https://bdkparfums.com/pages/galerie-collection-studio infos@bdkparfums.com



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