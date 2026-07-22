Ta mémoire est leur seule sépulture : les monuments du Père-Lachaise Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 8 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Lieu paisible, il est également le gardien du dernier repos des victimes des génocides et des crimes contre l’humanité. Comment rendre hommage aux défunts sans sépulture ? Comment penser l’absence ? À travers la découverte de ces lieux de mémoire cachés, nous serons invités à nous interroger sur leur conception et la notion de mémoire collective.
Durée : 2 h.
Lieu de rendez-vous indiqué quelques jours avant le parcours.
Personnalités illustres, légendes et écrin de verdure font du Père‑Lachaise le cimetière le plus célèbre du monde. Créé en 1804, il compte aujourd’hui près de 70 000 tombes réparties sur 45 hectares.
Le dimanche 08 novembre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T12:00:00+01:00
fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T11:00:00+02:00_2026-11-08T13:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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