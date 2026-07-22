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Ta mémoire est leur seule sépulture : les monuments du Père-Lachaise Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 8 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Ta mémoire est leur seule sépulture : les monuments du Père-Lachaise Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Lieu paisible, il est également le gardien du dernier repos des victimes des génocides et des crimes contre l’humanité. Comment rendre hommage aux défunts sans sépulture ? Comment penser l’absence ? À travers la découverte de ces lieux de mémoire cachés, nous serons invités à nous interroger sur leur conception et la notion de mémoire collective.

Durée : 2 h.

Lieu de rendez-vous indiqué quelques jours avant le parcours.

RÉSERVER

Personnalités illustres, légendes et écrin de verdure font du Père‑Lachaise le cimetière le plus célèbre du monde. Créé en 1804, il compte aujourd’hui près de 70 000 tombes réparties sur 45 hectares.
Le dimanche 08 novembre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T12:00:00+01:00
fin : 2026-11-08T14:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T11:00:00+02:00_2026-11-08T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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