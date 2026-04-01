Tarnos

Tablao Flamenco

12 Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Spectacle de flamenco à la salle Le Microphone à Tarnos organisé par l’association Las Flamen’chicas. Quatre artistes en provenance de Séville vont présenter un tablao flamenco. Billetterie sur place et en ligne. Entrée 18 euros et gratuit pour les moins de 12 ans.

RDV à 20h30. .

12 Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 88 48 98 ccsbtlasflamenchicas@outlook.fr

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English : Tablao Flamenco

L’événement Tablao Flamenco Tarnos a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Seignanx