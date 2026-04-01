Cabaret d’improvisation théâtrale Salle Le Microphone Tarnos

Tarnos

Cabaret d’improvisation théâtrale

Salle Le Microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:45:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Cabaret d’improvisation présenté par la troupe Solycate où tout peut arriver… et surtout, où rien n’est écrit à l’avance !

Des comédiens inspirés, des histoires improvisées sous vos yeux, des rires à partager et des surprises à chaque instant laissez-vous emporter dans un spectacle vivant, spontané et totalement unique.

Venez proposer vos idées, vibrer avec les artistes et vivre une soirée pleine d’énergie et de créativité ! RDV à 20h45. .

Salle Le Microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : Cabaret d’improvisation théâtrale

L’événement Cabaret d’improvisation théâtrale Tarnos a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Seignanx