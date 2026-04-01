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Cabaret d’improvisation théâtrale Salle Le Microphone Tarnos

Cabaret d’improvisation théâtrale Salle Le Microphone Tarnos

Cabaret d’improvisation théâtrale Salle Le Microphone Tarnos vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Salle Le Microphone

Adresse : 12 Quater Boulevard Jacques Duclos

Ville : 40220 Tarnos

Département : Landes

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

Tarnos

Cabaret d’improvisation théâtrale

Salle Le Microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:45:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Cabaret d’improvisation présenté par la troupe Solycate où tout peut arriver… et surtout, où rien n’est écrit à l’avance !
Des comédiens inspirés, des histoires improvisées sous vos yeux, des rires à partager et des surprises à chaque instant laissez-vous emporter dans un spectacle vivant, spontané et totalement unique.
Venez proposer vos idées, vibrer avec les artistes et vivre une soirée pleine d’énergie et de créativité ! RDV à 20h45.   .

Salle Le Microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20 

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English : Cabaret d’improvisation théâtrale

L’événement Cabaret d’improvisation théâtrale Tarnos a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Seignanx

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