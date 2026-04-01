Cabaret d’improvisation théâtrale Salle Le Microphone Tarnos
Cabaret d’improvisation théâtrale Salle Le Microphone Tarnos vendredi 24 avril 2026.
Tarnos
Cabaret d’improvisation théâtrale
Salle Le Microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:45:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Cabaret d’improvisation présenté par la troupe Solycate où tout peut arriver… et surtout, où rien n’est écrit à l’avance !
Des comédiens inspirés, des histoires improvisées sous vos yeux, des rires à partager et des surprises à chaque instant laissez-vous emporter dans un spectacle vivant, spontané et totalement unique.
Venez proposer vos idées, vibrer avec les artistes et vivre une soirée pleine d’énergie et de créativité ! RDV à 20h45. .
Salle Le Microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cabaret d’improvisation théâtrale
L’événement Cabaret d’improvisation théâtrale Tarnos a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- Rendez-vous lecture Marque-Page Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 21 avril 2026
- Rendez-vous lecture, Club Ados Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 22 avril 2026
- Rendez-vous créatif, Tricothé Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 24 avril 2026
- Lecture musicale, un cri dans la forêt Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 25 avril 2026
- Jazz Collectif Paris Swing Salle Maurice Thorez Tarnos 25 avril 2026