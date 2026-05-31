Table ronde 1 – Habiter l’entre-deux, Théâtre de l’odéon, Marseille

Table ronde 1 – Habiter l’entre-deux Vendredi 30 octobre, 15h30 Théâtre de l’odéon Bouches-du-Rhône

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T15:30:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T15:30:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Si la guerre possède un temps propre, comment déterminer quand elle commence et quand elle s’achève ? Quels sont ses effets sociaux, et jusqu’à quel point est-elle capable de faire vaciller ce qui semblait tenir ? Comment les relations interpersonnelles (familiales, amoureuses ou amicales) se (re)construisent-elles en temps de guerre ? Comment l’ordinaire, structuré par les habitudes et les pratiques sociales, est-il bouleversé en période de conflit ?

Que signifie habiter la guerre, à l’heure où les populations civiles sont les plus touchées et où la ville elle-même devient une cible ? Dans un contexte de guerre hybride, où l’information devient une arme et les réseaux sociaux les témoins des vies ordinaires, que restet- il des formes de vie communes ? Et lorsque l’exil apparaît comme la moins mauvaise des solutions, comment penser le retour à une « vie normale », lorsque la guerre semble suspendue, mais que la paix n’est pas advenue ? Comment, enfin, habiter cet entre-deux, ce « clair-obscur » dans lequel « peuvent surgir les monstres » ?

Avec Abaher El-Sakka, Albert Dichy et Laura Ruiz de Elvira (sous réserve)

Théâtre de l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Si la guerre possède un temps propre, comment déterminer quand elle commence et quand elle s’achève ? Quels sont ses effets sociaux, et jusqu’à quel point est-elle capable de faire vaciller ce qui ? …

©Adrien Bargin