Table ronde 2 – S’affranchir de la règle commune, Théâtre de l’odéon, Marseille

Table ronde 2 – S’affranchir de la règle commune Samedi 31 octobre, 14h30 Théâtre de l’odéon Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00

Alors que le droit international est appliqué de manière sélective, voire ouvertement ignoré, une nouvelle hiérarchie semble se dessiner, différenciant les victimes et les souverainetés. À chaque conflit ses règles, à chaque situation ses équilibres.

À observer de plus près les violences à l’oeuvre, il apparaît que nous n’assistons pas à une « exception », mais à un basculement vers un monde dans lequel la force tend à primer sur le droit.

Pourtant, le langage juridique persiste : il sert désormais à légitimer des actions illégales ou à disqualifier celles et ceux qui en rappellent les principes fondamentaux, tandis que les instances censées les faire respecter peinent à se faire entendre.

Dans ce contexte, les populations civiles demeurent les premières victimes. L’usage de la force ne constitue plus un outil de négociation, mais une forme de domination visant à anéantir l’altérité.

Face à cette perte de repères, plusieurs questions se posent : reste-t-il encore des règles communes ? Comment retrouver des capacités d’action et de contestation dans un monde où les cadres régulateurs s’effritent ? Comment continuer à se parler lorsque des principes autrefois partagés semblent désormais relatifs aux contextes et aux rapports de force ?

Avec Jérôme Heurtaux, Guillaume Calafat et Dominique Eddé (sous réserve)

Théâtre de l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Alors que le droit international est appliqué de manière sélective, voire ouvertement ignoré, une nouvelle hiérarchie semble se dessiner, différenciant les victimes et les souverainetés. À chaque ses…

©Adrien Bargin