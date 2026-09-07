Informations pratiques

Table ronde avec La P’tite Blan

« Du poil sous les bras » » Samedi 17 octobre, 14h30 Médiathèque de Poucharramet Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

Côté pile, La p’tite Blan réalise et anime l’émission féministe, crypto-lesbienne et pseudo intello, Du Poil sous les bras, diffusée en FM depuis 9 ans sur plus d’une soixantaine de radios associatives locales en France et ailleurs aussi. Côté face, La p’tite Blan s’intéresse au transfert de connaissances issues de la recherche dans le champ social du handicap

Blandine Lacour, journaliste et réalisatrice du podcast Du Poil sous les bras

Du Poil sous les bras, c’est un grand entretien avec une personnalité qui grâce à son apport théorique ou pratique nous aide à comprendre les systèmes de domination et à agir pour plus d’égalité, d’équité et d’éthique. Et donc pour plus de justice sociale !

Médiathèque de Poucharramet 8 Rue du Vignier de Saint-Jean, 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Côté pile, La p’tite Blan réalise et anime l’émission féministe, crypto-lesbienne et pseudo intello, Du Poil sous les bras, diffusée en FM depuis 9 ans