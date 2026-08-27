Table ronde C’est quoi l’indé ? Auditorium de la Cité de la Musique Romans-sur-Isère

vendredi 2 octobre 2026 · Auditorium de la Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Table ronde C’est quoi l’indé ?

Auditorium de la Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Véritable contre-culture à la fin des années 70, l’indé est devenu, au fil des mutations de la société et de l’industrie musicale, une étiquette fourre-tout, une gommette que l’on colle à tout-va.

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Auditorium de la Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Table ronde C’est quoi l’indé ?

A true counterculture in the late 1970s, indie has become—as society and the music industry have changed—a catch-all label, a sticker that’s slapped on anything and everything.

L’événement Table ronde C’est quoi l’indé ? Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme