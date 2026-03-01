Table ronde Jeunesses autochtones et éducation Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Table ronde Jeunesses autochtones et éducation

Une table ronde est présentée par Hélène Ferrarini, journaliste et écrivaine, basée sur les livres Petit Guerrier pour la paix co-écrit avec Alexis Tiouka (éditions Ibis rouge 2017) et Allons enfants de la Guyane (éditions Anacharsis, 2022).

co-écrit avec Alexis Tiouka (éditions Ibis rouge 2017) et Allons enfants de la Guyane (éditions Anacharsis, 2022) et Brijlal Chaudhari, Président de l’association Global Home For Indigenous People. .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45 mediathequefalaise@paysdefalaise.fr

English : Table ronde Jeunesses autochtones et éducation

A round table discussion will be presented by Hélène Ferrarini, journalist and writer, based on the books Petit Guerrier pour la paix co-written with Alexis Tiouka (published by Ibis rouge, 2017) and Allons enfants de la Guyane (published by Anacharsis, 2022).

